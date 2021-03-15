WhatsApp предупредил пользователей об ограничении функций

В мессенджере WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.

Во всплывающем сообщении предлагается принять условия пользования, в случае отказа учетная запись будет сохранена, однако доступ ко многим функциям будет ограничен.

«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что до 15 мая пользователи мессенджера смогут игнорировать новые правила конфиденциальности, однако позже WhatsApp примет санкции к тем, кто откажется их принимать.