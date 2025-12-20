ЦИК Украины назвал сроки для подготовки к выборам

Замглавы ЦИК Дубовик: для подготовки к выборам понадобилось бы полгода

Оптимальный срок подготовки к выборам на Украине составляет полгода, заявил в интервью РБК-Украина заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик.

«В соответствии с действующими регламентами нам дается соответственно 60 дней и 90 дней. То есть это регламенты, это требование закона. <...> Безусловно, полгода — это был бы оптимальный срок», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост.