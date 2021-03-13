Суд временно отменил решение властей США о запрете инвестиций в Xiaomi

Федеральный суд в США временно отменил решение властей страны о запрете инвестиций в китайскую компанию Xiaomi, сообщает Reuters.

Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, обратил внимание на то, что американскому министерству обороны не удалось убедительно обосновать свои выводы о связи Xiaomi с китайскими вооруженными силами.

В январе 2021 года администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными Китая.