Роскомнадзор предупредил Twitter о возможной блокировке до тех пор, пока не будет удален запрещенный контент. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», — сказали в Роскомнадзоре.

В письме администрацию также уведомили, что при дальнейших нарушениях ведомство может полностью ограничить доступ к сервису. В то же время в Роскомнадзоре подчеркнули, что не ставят цели заблокировать Twitter, но такой исход возможен. Отмечается, что администрация социальной сети не ответила на письмо и не вышла на связь с ведомством.

Ранее в суд поступили три протокола в отношении Twitter.