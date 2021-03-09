«ВКонтакте» оштрафовали из-за несвоевременного удаления данных о незаконной акции
Екатерина Зайцева
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Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за не удаленную вовремя по требованию Роскомнадзора информацию с призывом к участию в несогласованной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Компанию оштрафовали по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации».
«Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе «ВКонтакте» в свою очередь заявили, что будут обжаловать штраф.
Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалять данные об акциях протеста.
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