«ВКонтакте» оштрафовали из-за несвоевременного удаления данных о незаконной акции

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за не удаленную вовремя по требованию Роскомнадзора информацию с призывом к участию в несогласованной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Компанию оштрафовали по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации».

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе «ВКонтакте» в свою очередь заявили, что будут обжаловать штраф.

Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалять данные об акциях протеста.