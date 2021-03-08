В Госдуме рассказали о предложениях по защите цифрового суверенитета

У комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела России есть ряд «предложений и наработок» по защите цифрового суверенитета, сообщил глава думской комиссии Василий Пискарев. Его слова приводит РИА «Новости».

Депутат поддержал инициативу председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина о введении новых мер по защите материалов российских СМИ от блокировок со стороны глобальных IT-компаний.

«Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки», – отметил парламентарий.

Пискарев также назвал неприемлемой блокировку в Facebook публикаций российских СМИ и задался вопросом, означают ли действия администрации соцсети поддержку действий экстремистских неонацистских групп на территории России.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, в том числе «Газеты.Ru», со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.

8 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры для защиты российских средств массовой информации от блокировок.