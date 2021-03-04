В WhatsApp для компьютеров появилась новая функция

В версии WhatsApp для компьютеров появилась новая функция — голосовые звонки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы счастливы сообщить, что личные и безопасные голосовые и видеозвонки в формате тет-а-тет теперь доступны в приложении WhatsApp для компьютеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговоры защищены сквозным шифрованием, поэтому администрация приложения не может их видеть и прослушивать.

Ранее стало известно, что WhatsApp примет санкции к тем, кто откажется принимать новые правила.