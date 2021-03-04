СМИ: в России обсуждают введение нового «цифрового налога»

Введение нового налога для глобальных компаний стало темой обсуждения на встрече представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники среди участников совещания.

По данным источников, «цифровой налог» предполагает взимание дополнительной платы с компаний, использующих данные россиян и формирующих рекламную политику на территории России.

При этом средства от налоговых отчислений планируется направлять на поддержку отечественной IT-отрасли, отметил собеседник издания. По его словам, решение о введении нового налога должно быть принято до середины 2021 года.

Как рассказал другой источник, на встрече также обсуждали возможность перераспределения отчислений уже взимаемого налога на добавленную стоимость (НДС) на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, который был введен в 2017 году.

В Федеральной налоговой службе на запрос издания не ответили. В пресс-службе российского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в свою очередь отметили, что обсуждения перенаправления НДС на поддержку на поддержку IT-сферы не ведутся.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать жесткие меры, которые обяжут зарубежных IT-гигантов соблюдать российское законодательство и требования Роскомнадзора.