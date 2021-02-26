Spotify обогнал Apple Music по популярности среди россиян
Карина Казанцева
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Шведский аудиостриминговый сервис Spotify обогнал по аудитории среди россиян Apple Music. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов.
По информации «Мегафона», в 2020 году первое место по числу пользователей занял Boom («ВКонтакте») — 56,6%. Далее следуют «Яндекс.Музыка»(18,7%), Spotify (12,1%), Apple Music (10,2%) и YouTube Music (1,6%).
Spotify оказался популярнее Apple Music и у абонентов «Билайна»: на шведское приложение пришлось 3,6% аудитории.
Тем не менее, среди пользователей «Tele2» Apple Music все еще популярнее Spotify (12% против 7%).
Ранее мировым рекордсменом по числу прослушиваний на Spotify стал рэпер Дрейк.
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