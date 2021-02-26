Spotify обогнал Apple Music по популярности среди россиян

Шведский аудиостриминговый сервис Spotify обогнал по аудитории среди россиян Apple Music. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мобильных операторов.

По информации «Мегафона», в 2020 году первое место по числу пользователей занял Boom («ВКонтакте») — 56,6%. Далее следуют «Яндекс.Музыка»(18,7%), Spotify (12,1%), Apple Music (10,2%) и YouTube Music (1,6%).

Spotify оказался популярнее Apple Music и у абонентов «Билайна»: на шведское приложение пришлось 3,6% аудитории.

Тем не менее, среди пользователей «Tele2» Apple Music все еще популярнее Spotify (12% против 7%).

Ранее мировым рекордсменом по числу прослушиваний на Spotify стал рэпер Дрейк.