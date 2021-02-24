В Telegram заработала новая функция
Антон Демидов
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В мессенджере Telegram стало возможно автоматически удалять сообщения в любых чатах. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Как отмечается, теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников можно осуществить в любом чате. В данном режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.
Кроме того, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона тоже можно будет автоматически удалить.
Также в Telegram количество участников в группах теперь не ограничено.
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