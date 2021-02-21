Пушков назвал последствия требований WhatsApp

Член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал отток пользователей из социальной сети WhatsApp из-за стремления ее руководства ввести санкции против пользователей, отказывающихся принимать обновленные правила конфиденциальности.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу – из чувства протеста. Хомячки скушают», – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что социальная сеть WhatsApp будет ограничивать функции у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности. Игнорировать новые правила конфиденциальности пользователи смогут до 15 мая.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.