Россиянин разработал Clubhouse для Android за день

Создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников адаптировал приложение Clubhouse для Android за день. Об этом программист написал в Twitter.

Разработка имеет открытый код, она опубликована на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub.

«Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день», — написал Клюшников.

По его словам, в приложении работают основные функции: можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили и подписываться на людей. Тем не менее создавать и модерировать комнаты пользователи пока не могут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность общения Кремля с россиянами в Clubhouse.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.