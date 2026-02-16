Размер шрифта
В Екатеринбурге девушка серьезно пострадала во время игры в «Мафию»

Shutterstock/Studio Romantic

В Екатеринбурге девушка попала на операционный стол после игры в экстремальную «Мафию». Об этом стало известно E1.RU.

Девушка подала иск в Железнодорожный районный суд против организатора игры «Мафия» с падающими стульями. Согласно правилам, выбывшие участники падают с высоты более двух метров на нижний этаж.

Когда екатеринбурженка проиграла раунд, она упала и получила серьезную травму, потребовавшую нескольких операций и длительного лечения. Инцидент произошел 10 июля 2025 года.

После выздоровления девушка решила взыскать с индивидуального предпринимателя 122 тыс. рублей материального ущерба, 500 тыс. рублей за моральный вред, а также штраф и расходы на юриста, всего около 622 тыс. рублей.

Однако организатор игры уже признан банкротом, и компания просит оставить иск без рассмотрения из-за отсутствия средств. Тем не менее заседание по делу назначено на 5 марта 2026 года.

Ранее десятилетняя девочка попала в реанимацию после заезда в петербургском картинг-клубе.
 
