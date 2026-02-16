Путин наградил почетным знаком коллектив «КАМАЗа»

Президент РФ Владимир Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» коллектив ПАО «КАМАЗ». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что коллектив компании наградили за «большой вклад в развитие отечественного машиностроения, создание новой специальной техники и высокие показатели в производственной деятельности».

6 февраля в Кремле Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.

Ранее Путин наградил орденом Тину Канделаки.