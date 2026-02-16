В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

По какой именно статье начата проверка, в ведомстве не уточняют.

«Проводятся проверочные мероприятия (в отношении Сабурова. — «Газета.Ru»)», — пояснили в КНБ.

14 февраля стало известно, что Сабуров внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Украинский адвокат Евгений Пронин заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении Сабурова уголовное дело по поводу возможной передачи им техники для российских бойцов в зоне спецоперации.

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак раскрыла, кто написал «донос» на Сабурова.