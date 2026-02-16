«Определяющей будет игра весной»: российский тренер о дальнейшей работе Соболева в «Зените»

Российский тренер Андрей Кобелев заявил, что весенняя часть сезона может стать определяющей для нападающего «Зенита» Александра Соболева в команде, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, определяющим будет в составе «Зенита», хотя у него действующий контракт и вряд ли какие-то клубы смогут его купить и улучшить условия «Зенита». Поэтому кажется, что определяющим для него будет выступление за «Зенит» в этих оставшихся матчах. Интересно будет увидеть, будет он играть весной или нет», — cказал Кобелев.

Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

