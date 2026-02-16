Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Определяющей будет игра весной»: российский тренер о дальнейшей работе Соболева в «Зените»

Тренер Кобелев назвал весну определяющей для будущего Соболева в «Зените»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский тренер Андрей Кобелев заявил, что весенняя часть сезона может стать определяющей для нападающего «Зенита» Александра Соболева в команде, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, определяющим будет в составе «Зенита», хотя у него действующий контракт и вряд ли какие-то клубы смогут его купить и улучшить условия «Зенита». Поэтому кажется, что определяющим для него будет выступление за «Зенит» в этих оставшихся матчах. Интересно будет увидеть, будет он играть весной или нет», — cказал Кобелев.

Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее стали известны самые сильные трансферы в РПЛ.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!