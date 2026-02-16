Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме призвали запретить бьющие собак током ошейники в России

Депутат Даванков предложил Минпромторгу запретить электроошейники для собак
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила министру промышленности и торговли Антону Алиханову запретить электрошоковые ошейники и аналогичные приспособления для животных, передает ТАСС со ссылкой на обращение.

В нем парламентарии обращают внимание на пробел в законодательстве: ответственность за жестокое обращение с животными наступает только после причинения вреда, но при этом разрешена свободная продажа устройств, изначально предназначенных для болевого воздействия.

Депутаты предлагают изменить нормативно-правовую базу, установив запрет на производство, ввоз в Россию и продажу электрошоковых ошейников и подобных им изделий.

Одновременно, по мнению авторов инициативы, следует ввести административную ответственность за продажу таких устройств, добавив новую статью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В обращении подчеркивается, что эти меры позволят снизить риски жестокого обращения с животными и привести оборот зоотоваров в соответствие с принципами гуманности, закрепленными в российском законодательстве.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призывал собаководов не использовать электрические ошейники, поскольку вместо ожидаемой коррекции поведения они, наоборот, усугубляют проблемы.

Ранее россияне объявили войну ошейникам «антимяу», которые бьют кошек током.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!