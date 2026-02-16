В Госдуме призвали запретить бьющие собак током ошейники в России

Группа депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила министру промышленности и торговли Антону Алиханову запретить электрошоковые ошейники и аналогичные приспособления для животных, передает ТАСС со ссылкой на обращение.

В нем парламентарии обращают внимание на пробел в законодательстве: ответственность за жестокое обращение с животными наступает только после причинения вреда, но при этом разрешена свободная продажа устройств, изначально предназначенных для болевого воздействия.

Депутаты предлагают изменить нормативно-правовую базу, установив запрет на производство, ввоз в Россию и продажу электрошоковых ошейников и подобных им изделий.

Одновременно, по мнению авторов инициативы, следует ввести административную ответственность за продажу таких устройств, добавив новую статью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В обращении подчеркивается, что эти меры позволят снизить риски жестокого обращения с животными и привести оборот зоотоваров в соответствие с принципами гуманности, закрепленными в российском законодательстве.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призывал собаководов не использовать электрические ошейники, поскольку вместо ожидаемой коррекции поведения они, наоборот, усугубляют проблемы.

Ранее россияне объявили войну ошейникам «антимяу», которые бьют кошек током.