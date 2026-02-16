Размер шрифта
Политика

В команде Трампа заверили, что дают Украине достаточно оружия для самозащиты

Постпред в НАТО Уитакер: США дают Украине достаточно оружия для самозащиты
Marta Fiorin/Reuters

Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине достаточно оружия для самозащиты в рамках механизма PURL (Список приоритетных потребностей Украины). Об этом заявил постпред США в НАТО Мэтью Уитакер в беседе с изданием «Телеграф».

«Европейцы говорят, что война в Украине для них экзистенциальна – мы ожидаем, что они докажут это своими ресурсами. Пока все происходит очень хорошо. Украина получает то, что ей критически необходимо для самозащиты. Президент Трамп четко заявил, что война должна закончиться», – сказал Уитакер.

Постпред заявил, что Россия и Украина должны «оставаться за столом» и выработать соглашение об урегулировании конфликта.

До этого Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL. Он также пообещал, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение

Ранее американский генерал усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году.
 
