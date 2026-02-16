Размер шрифта
Задержанный министр ГО и ЧС Кубани помогал юрлицу побеждать в тендерах при госзакупках

Задержанный министр ГО и ЧС Кубани Штриков лоббировал интересы юрлица
РИА Новости

Задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков лоббировал интересы одного юрлица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что в результате лоббирования интересов юридического лица, которое в течение нескольких лет побеждало при проведении госзакупок.

Штрикова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, 16 февраля.

5 февраля регионального чиновника заподозрили в махинациях. По данным следствия, глава Отрадненского района Краснодарского края Андрей Волненко мог «проворачивать» схемы подобные тем, которые применял экс-глава Крымского района Сергей Лесь: хищение земельных участков и оформлению их «на своих людей».

У него прошли обыски одновременно по месту жительства и в его рабочем кабинете в здании районной администрации. Волненко возглавляет Отрадненский район с 2004 года. Срок текущих полномочий чиновника истек в сентябре 2025 года, однако конкурс по выбору нового главы района до настоящего времени проведен не был.

Ранее арестованный глава минтранса Кубани дал показания на подельников.
 
