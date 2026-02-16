Мошенники взломали Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ

Злоумышленники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в мессенджере Telegram. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространенная мошенническая схема. Будьте бдительны», — написал мэр.

Шутенков призывал граждан не переходить ни по каким ссылкам, не переводить деньги, а также не отправлять номера телефонов и банковских карт.

В ноябре прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его дочь Елизавета подверглась шантажу и вымогательству со стороны мошенников. По его словам, все началось «с банального кода для получения доставки». В результате злоумышленники вынудили дочь главы региона отдать «определенные» деньги, отметил губернатор.

11 февраля 2026 года специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин сообщил, что при переходе по подозрительной ссылке важно не паниковать, так как просто само по себе открытие поддельного сайта в большинстве случаев ничем не грозит. Реальный риск появляется, если человек вводит на таком ресурсе какие-либо данные – в этом случае важно оперативно принять меры, отметил эксперт.

