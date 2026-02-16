Крупный пожар вспыхнул возле зоопарка во Владивостоке

Возле зоопарка во Владивостоке вспыхнул пожар на 120 кв. м

Во Владивостоке вспыхнул пожар на территории зоопарка, его локализовали на площади 120 кв. метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Приморского края.

«Сегодня в 19:18 (12:18 по мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозпостройки на улице Воровского», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в учреждении, животные и сотрудники не пострадали. Сам зоопарк не загорелся, вспыхнул соседний дом.

Вечером 23 сентября на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз. Позже стало известно, что нанесенный ущерб зоопарку составил 300 тысяч рублей. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

