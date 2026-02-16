Размер шрифта
В Госдуму внесли законопроект об упрощении участия в выборах для военных на СВО

Депутат Делягин внес в Госдуму закон, разрешающий военным подаваться на выборы с фронта
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесен законопроект, который позволит участникам СВО подавать документы с передовой для участия в выборах через доверенных лиц, рассказали «Газете.Ru» авторы инициативы – депутаты Госдумы Михаил Делягин и Федор Тумусов. Парламентарии отметили, что военные, находясь на фронте, часто не могут зарегистрироваться в ЦИК самостоятельно.

«(Документы) могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, принимает участие в боевых действиях, выполняет задачи в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов либо содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в которой кандидат находится на лечении, командованием воинской части, в которой кандидат служит, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые, а также в иных случаях, установленных федеральным законом», — говорится в тексте проекта.

В качестве аргумента авторы процитировали слова президента Владимира Путина, который призывал политические партии выдвигать ветеранов российской военной операции на Украине в ходе избирательных кампаний всех уровней. Делягин и Тумусов отметили, что военнослужащие, принимающие участие в СВО, вправе претендовать на отпуск на время избирательной кампании, но только после регистрации в качестве кандидата. В связи с необходимостью выполнения боевых и иных служебных задач у них часто отсутствует возможность подать документы лично.

Законопроект дополняет перечень случаев, при которых кандидат может подавать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах через своего представителя, участием в боевых действиях, выполнением задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.

«Это будет способствовать укреплению и защите избирательных прав действующих военнослужащих — гордости нашей страны», — считают депутаты.

Ранее в Минобороны предложили засчитывать день за три для для тех, кто служит на СВО.
 
