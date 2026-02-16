Размер шрифта
Лукашенко опроверг слух, что на «Совет мира» его якобы не пустил Путин

Лукашенко ответил на слух, что Путин попросил его не ехать на «Совет мира»
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он якобы отказался от участия в заседании «Совета мира» по просьбе российского лидера Владимира Путина. Об этом политик сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого».

«Не пустил (якобы — прим. ред.) Путин меня в США… Я даже не знал, что я приглашен на совет, когда с Путиным разговаривал (по телефону — прим. ред.)», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что подобные действия противоречат стилю работы Путина — он может аккуратно что-то намекать, но не пустить куда-то не может.

По словам Лукашенко, Путин, наоборот, попросил бы коллегу отправиться на совет и передать что-то президенту США Дональду Трампу.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия в будущем планирует участвовать в деятельности «Совета мира» на уровне главы государства.

Предложение американского президента Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвало множество противоречивых реакций со стороны международного сообщества. Многие представители стран Европы обвинили Трампа в попытке заменить ООН, а американский лидер успел обидеться на Эммануэля Макрона из-за ситуации вокруг Совета. Действительно ли хозяин Белого дома хочет «уничтожить международное право» и вступит ли Россия в новую организацию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему «Совету мира» необходимо участие России.
 
