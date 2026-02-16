Лукашенко опроверг слух, что на «Совет мира» его якобы не пустил Путин

Лукашенко ответил на слух, что Путин попросил его не ехать на «Совет мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он якобы отказался от участия в заседании «Совета мира» по просьбе российского лидера Владимира Путина. Об этом политик сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого».

«Не пустил (якобы — прим. ред.) Путин меня в США… Я даже не знал, что я приглашен на совет, когда с Путиным разговаривал (по телефону — прим. ред.)», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что подобные действия противоречат стилю работы Путина — он может аккуратно что-то намекать, но не пустить куда-то не может.

По словам Лукашенко, Путин, наоборот, попросил бы коллегу отправиться на совет и передать что-то президенту США Дональду Трампу.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия в будущем планирует участвовать в деятельности «Совета мира» на уровне главы государства.

Предложение американского президента Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызвало множество противоречивых реакций со стороны международного сообщества. Многие представители стран Европы обвинили Трампа в попытке заменить ООН, а американский лидер успел обидеться на Эммануэля Макрона из-за ситуации вокруг Совета. Действительно ли хозяин Белого дома хочет «уничтожить международное право» и вступит ли Россия в новую организацию — в материале «Газеты.Ru».



