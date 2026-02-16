Житель Нижневартовска пришел в храм полуголым и босым на Сретение Господне

В Нижневартовске мужчину госпитализировали после появления босым в храме

В Нижневартовске мужчина пришел в храм полуголым и босым в день праздника Сретение Господне. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

ЧП произошло 15 февраля в храме Рождества Христова. Неизвестный вошел в здание в полуголом виде и напугал прихожан. На просьбы одеться и обуться он не реагировал и «немного неадекватно себя вел», поэтому служители вызвали полицию и Росгвардию.

Вскоре на место прибыла скорая помощь, и мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Накануне в Челябинске во время утренней службы в храме мужчина с ножом ранил двух женщин. Как утверждается, 25-летний Альберт Б. стоял рядом с 74-летней женщиной, которая сделала ему несколько замечаний — по словам очевидцев, он бормотал, не снимал рюкзак и мешал проведению службы.

После замечания мужчина вышел из храма, а спустя несколько минут вернулся с ножом и дважды ударил пенсионерку. Под удар также попала сестра-послушница, находившаяся рядом. Обе пострадавшие госпитализированы.

Ранее просивший милостыню мужчина избил пенсионерку у храма в Петербурге.