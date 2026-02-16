Размер шрифта
Обама объяснил свою позицию по существованию инопланетян

Обама: вселенная огромна и вероятность существования внеземной жизни велика
Thanassis Stavrakis/AP

Бывший президент США Барак Обама назвал низкой вероятность посещения Земли инопланетянами. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после того, как его комментарии о существовании инопланетной жизни привлекли внимание в интернете.

«Я старался придерживаться духа скоростного ответа, но поскольку он привлек внимание, позвольте мне пояснить», — написал он в подписи к видеоролику из его интервью американскому ведущему подкаста Брайану Тайлеру Коэну.

По его словам, статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни там высока, однако расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность визитов инопланетян на Землю низка.

Обама добавил, что за время президентства не обнаружил никаких доказательств того, что внеземные существа контактировали с землянами.

Бывший президент во время интервью заявил, что инопланетяне существуют, «но я их не видел».

Он продолжил: «Их не держат в Зоне 51. Там нет никаких подземных сооружений, если только не было какого-то грандиозного заговора, который они скрывали от президента Соединенных Штатов».

Ранее Обама прокомментировал сравнение с обезьяной в аккаунте Трампа.
 
