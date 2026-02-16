Размер шрифта
Полицейский уволен за то, что ударил подозреваемого во время ареста

John Gomez/Shutterstock/FOTODOM

Полицейский в Англии уволен за то, что ударил подозреваемого во время ареста, пишет Daily Mail.

Сержант Родри Дэвис, прослуживший в полиции более 20 лет без дисциплинарных взысканий, был уволен после апелляционного рассмотрения дела о применении силы при задержании подозреваемого.

Инцидент в районе Морристон в Суонси. Полиция была вызвана из-за сообщений о драке и агрессивном поведении 23-летнего Тарика Эванса. По данным слушаний, подозреваемый наносил удары автомобилям огнетушителем, бился головой о полицейский фургон и сопротивлялся задержанию. В ходе его задержания применялись электрошокер и перцовый спрей. Для фиксации мужчины потребовалось участие нескольких сотрудников.

Когда Эванса доставили в изолятор Суонси, он, по показаниям офицеров, продолжал вести себя агрессивно и пытался пнуть сотрудницу полиции. Именно в этот момент Дэвис повалил подозреваемого на пол и нанес ему удары, пытаясь удержать.

По итогам первоначального разбирательства Дэвис был признан виновным в грубом проступке и уволен. В ходе апелляции часть выводов была отменена, однако независимый трибунал постановил, что действия сержанта были «ненужными, несоразмерными и неразумными», а примененная сила — незаконной. Решение об увольнении без уведомления было оставлено в силе.

Сам Дэвис заявил, что не заслуживал потери работы, и выразил обеспокоенность тем, что подобные решения могут повлиять на готовность сотрудников применять силу в критических ситуациях. Его позицию поддержала депутат от Лейбористской партии Тония Антониацци, назвавшая произошедшее несправедливым.

Ранее в Индии полицейские изнасиловали женщину и бросили ее на дороге.
 
