Лукашенко захотел увидеть замену ООН

Лукашенко: я бы обрадовался, если бы нашлась замена ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он бы «обрадовался и перекрестился», если бы нашлась организация, способная стать заменой ООН. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Еще одна тема – вот, вы понимаете, «Совет мира» стремится заменить Организацию объединенных наций. Откровенно говорю – если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных наций, я бы перекрестился и обрадовался», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент назвал ООН «никчемной» организацией и подчеркнул, что она «никаких вопросов не решает и не решит», а в ее деятельности много «пустых, никому не нужных мероприятий».

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия в будущем планирует участвовать в работе «Совета мира» на уровне главы государства.

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ООН обладает огромным потенциалом, но практически не играет никакой роли в мире.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Изначально говорилось, что орган будет заниматься вопросами Сектора Газа, однако потом стало известно, что полномочия его выйдут за рамки вопроса анклава. СМИ посчитали, что Трамп намерен сделать из «Совета мира» конкурента или замену ООН.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Париж отказался подписать устав Совета мира, потому что организация выглядит как замена ООН. При этом Рубио настаивал на том, что организация не имеет цели заменить ООН.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.