Катя Лель предрекла кару причастным к делу Эпштейна

Певица Катя Лель заявила, что бог накажет причастных к делу Эпштейна
СТС

Певица Катя Лель заявила «Пятому каналу», что все причастные к делу финансиста Джеффри Эпштейна понесут наказание за свои деяния.

Лель отметила, что 2026-й станет годом истин – когда все секреты всплывут на поверхность.

«Мне очень приятно, что наконец-то этот ужасный момент истины настал… Я думаю, что бог не оставит эту ситуацию, и за всех детей он все по всем понятиям и полочкам расставит», — поделилась артистка.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Дональда Трампа. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

Раннее Виктория Боня призвала наказать Билла Гейтса.
 
