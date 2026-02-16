Эксперт назвал россиянам четыре способа снизить платежи по ЖКХ

Россияне могут сэкономить 30% от стоимости ежемесячных платежей на воду, если установить счетчик, рассказал «Газете.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он добавил, что за некачественные услуги со стороны коммунальных компаний можно также вернуть деньги.

«С начала 2026 года из-за изменений в правилах предоставления коммунальных услуг теперь плата без счетчика холодной воды может вырасти в три раза. Важно, что это применяется в случаях, когда прибор учета не установлен или вовремя не прошел поверку. Допустим, цена за куб холодной воды пятьдесят рублей, вы живете одни, за месяц тратите в среднем 5 кубов. А индивидуальных счетчиков нет. Тогда цена в квитанции на ХВС может быть 1050 рублей. В то время как итоговая сумма без повышающего коэффициента могла бы быть всего 350 рублей. Итоговая экономия на холодной воде может достигать 30%», — считает он.

Эксперт рассказал, как еще можно сэкономить на электричестве без ущерба комфорту. По мнению Бондаря, установка датчиков движения в квартире не позволит забыть о включенном свете.

«Например, на кухне и в ванне с туалетом. Такой подход может избавить от привычки постоянно проверять выключатели. Так как именно в киловатт-часах ресурсоснабжающие организации выставляют нам счета, чтобы понять, какую долю от киловатта потребляет лампа, мы делим ее мощность на 1000. Если стандартная лампа мощностью 60 ватт горит в среднем 3 часа в день. При цене 7 рублей за киловатт расход за месяц составит около 38 рублей. В другом случае, вероятно, светодиодная лампа на 7 ватт с датчиком движения будет работать суммарно до 2 часов в сутки, включаясь только при необходимости. Тогда счет за месяц на одной лампе может упасть почти до 3 рублей. Такая оптимизация, скорее всего, позволит платить в 13 раз меньше за каждую точку освещения», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, куда можно обратиться, чтобы устранить задувание холодного воздуха с улиц в многоквартирные дома.

«Можно отправить обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» в котором попросить управляющую компанию найти места утечек в межпанельных швах. Подобное обследование позволит провести ремонт, который устранит реальные потери. Вероятно, что это можно сделать за счет средства текущего содержания, не дожидаясь капитального ремонта. Предположим, за отопление квартиры площадью 50 метров выставили 3500 рублей. После устранения дефектов швов потери могут снизиться до 10%. Тогда экономия будет 350 рублей. Дополнительно это поможет сберечь деньги, учитывая также снижение затрат на общедомовые нужды. Возврат денег также можно сделать за услуги ненадлежащего качества. Если акт нарушения не был составлен вовремя самой компанией по результатам вашего обращения, то надо быть очень внимательным при самостоятельной подготовке такого документа. Важно, чтобы акт о некачественной услуге был подготовлен в строгом соответствии с требованиями раздела X Постановления №354. Надо зафиксировать время начала нарушения, дату и подписи сторон. Если представители компании не явились, акт придется заверять подписями председателя совета дома и двух соседей. Любая ошибка в оформлении может дать повод отказать в перерасчете», — заключил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о моратории на повышение тарифов за ЖКУ.