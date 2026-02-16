В Кремле объяснили изменение состава российской делегации на переговорах по Украине

Песков: Мединский не был в ОАЭ, поскольку там обсуждались военные вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину изменения состава российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля.

Как напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно Мединский является главой делегации. Он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались военные вопросы. Россию в Абу-Даби представлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«На этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, касающихся территорий и наших требований. Здесь необходимо присутствие Мединского», — сказал представитель Кремля.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария в них участвовать не будет.

По словам Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.