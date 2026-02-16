«Дороги нет»: сотни туристов застряли в Териберке из-за непогоды

Сотни туристов оказались заблокированы в Териберке после того, как единственную трассу, ведущую из села в Мурманск, перекрыли. Дорога была закрыта еще с 9 февраля, проехать по ней можно было в составе организованной колонны. 14 февраля из-за аварии и непогоды проезд ограничили полностью. В пробке на трассе оказали десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами из Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Более 280 автомобилей удалось вывести из села Териберка в Мурманской области, дорогу в которое замело в выходные. Об этом на оперативном совещании сообщила глава регионального минтранса Юлия Полиэктова.

«[15 февраля] было выведено три колонны — 15, 50, 100 автомобилей, далее дорогу стало заметать, привлекли дополнительную технику. Вечером удалось сформировать колонну из 118 транспортных средств, к трем ночи колонна вернулась в Мурманск», — рассказала министр транспорта.

Она добавила, что 16 февраля формируется колонна из больших автобусов, в том числе рейсового, и оставшихся в селе автомобилей. Сейчас, по данным властей, в Териберке остаются восемь больших автобусов и порядка 10 других транспортных средств.

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости дать оценку действиям подрядчика, который отвечает за содержание дороги Кола — Серебрянские ГЭС: определить, насколько верными были решения об организации колонны в условиях плохой погоды. Кроме этого, он также призвал Госавтоинспекцию обратить внимание на проблему в лице «лихих водителей на неподготовленных автотранспортных средствах», которые блокируют движение на этой трассе.

«Туристы сами разгребали снег»

Дорогу в Териберку закрыли еще 9 февраля из-за непогоды. С тех пор региональный минтранс несколько раз в сутки организовывал автомобильные колонны для провода автомобилей по трассе Кола — Серебрянские ГЭС. Однако 14 февраля у шедшего впереди колонны фронтального погрузчика лопнула покрышка, из-за чего автомобилям пришлось остановиться. По словам Полиэктовой, пока меняли поврежденную технику, изменились погодные условия, поднялся сильный ветер.

Из-за непогоды на трассе образовался затор, в котором, по данным «Осторожно, новости», оказались сотни людей. Прохождение организованных колонн стало невозможным.

«Мы отъехали метров 40 от колонны от Териберки. И дальше уже дороги нет!» — рассказал РЕН ТВ один из застрявших в селе туристов.

Mash сообщал, что заблокированными на трассе оказались более 150 автомобилей. В том числе автобусы с туристами из Китая . Всего в селе находятся около 480 приезжих, из них 343 — иностранцы.

Life со ссылкой на SHOT писал, что некоторые путешественники провели в остановившейся колонне весь день 15 февраля, так как дорогу обещали открыть к вечеру. Однако в тот день состоялся проход только одной колонны. Сильная метель вновь заблокировала проезд, из-за чего всех ожидающих на выезде из Териберки попросили вернуться в пункты временного размещения.

«Туристы вооружились лопатами и самостоятельно разгребали снег. Другие выезжали на помощь тем, кто застрял в автобусах. Отогреться и выспаться можно было в ближайших школах и домах культуры — там организовали пункты размещения», — писала Readovka.

К вечеру 15 февраля заблокированными в Териберке оставались 16 автобусов «Спринтер» и десять больших автобусов. Некоторые туристы при этом предпочли воспользоваться услугами частных авиакомпаний, которые предлагали доставить застрявших людей в Мурманск на вертолете. Как писали СМИ, стоило это от 20 до 45 тыс. руб. с человека. Для этого нужно было собрать группу из 22 желающих.

В ночь на 16 февраля на трассе работала снегоуборочная техника, в том числе та, что предоставил Северный флот. По данным Readovka, к утру количество автомобилей в пробке уменьшилось. Часть туристов смогла вернуться домой, однако заблокированными на трассе по-прежнему остаются около 50 машин.