Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Челябинске задержали мужчин, которые расправились с сиротой и изнасиловали ее

В Челябинске спустя 19 лет раскрыли изнасилование девочки-сироты
Pixabay

В Челябинской области двоих мужчин задержали спустя более чем 15 лет после совершения преступления. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2006 году. В реке Миасс обнаружили 15-летнюю девушку, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но вскоре его приостановили, так как личности преступников не установили. Сама школьница была сиротой, близких у нее не было.

Спустя годы провели повторный анализ материалов и задержали двоих мужчин в возрасте 36 и 37 лет.

Как выяснили следователи, когда россиянам было 16 и 17 лет, они оказались на берегу реки вместе с пострадавшей. Один из молодых людей приревновал девушку к другому знакомому и избил, в том числе и по голове.

Второй юноша продолжил наносить удары. Поняв, что девушка уже не дышит, он надругался над ней. После этого сироту бросили в воду, а между собой договорились, что якобы проводили ее до остановки и там попрощались.

Одного мужчину уже арестовали, второму вскоре также изберут меру пресечения.

Ранее в Новосибирске муж бабушки надругался над маленькой внучкой.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!