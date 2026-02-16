В Челябинске задержали мужчин, которые расправились с сиротой и изнасиловали ее

В Челябинской области двоих мужчин задержали спустя более чем 15 лет после совершения преступления. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2006 году. В реке Миасс обнаружили 15-летнюю девушку, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но вскоре его приостановили, так как личности преступников не установили. Сама школьница была сиротой, близких у нее не было.

Спустя годы провели повторный анализ материалов и задержали двоих мужчин в возрасте 36 и 37 лет.

Как выяснили следователи, когда россиянам было 16 и 17 лет, они оказались на берегу реки вместе с пострадавшей. Один из молодых людей приревновал девушку к другому знакомому и избил, в том числе и по голове.

Второй юноша продолжил наносить удары. Поняв, что девушка уже не дышит, он надругался над ней. После этого сироту бросили в воду, а между собой договорились, что якобы проводили ее до остановки и там попрощались.

Одного мужчину уже арестовали, второму вскоре также изберут меру пресечения.

