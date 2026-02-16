В России срочники смогут стать пожарными

МЧС России планирует начать привлекать военнослужащих по призыву на службу в пожарных подразделениях. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал министр.

В октябре прошлого года Госдума приняла закон, который разрешает призывать на срочную службу в течение всего года. Теперь медосмотры, психологические тесты и заседания призывных комиссий будут проходить круглый год.

Как пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель руководителя по судебной работе компании «Правокард» Диана Ошнокова, при этом отправлять новобранцев в войска, как и прежде, будут дважды в год.

Ранее в Госдуме объяснили отказ повышать оклады солдатам-срочникам.