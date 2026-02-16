Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в швейцарских Альпах

В кантоне Вале в швейцарских Альпах сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В аварию попал состав компании BLS AG, ехавший из Гоппенштайна в Хохтенн. Из пяти пострадавших одного доставили в ближайшую больницу, остальные получили медпомощь от сотрудников экстренных служб на месте происшествия и в госпитализации не нуждаются.

Тех пассажиров, которые не пострадали, эвакуировали из вагонов и автобусом довезли до пункта назначения.

В ликвидации последствий аварии участвуют пожарные ближайших населенных пунктов, специалисты Швейцарских федеральных железных дорог (SBB/CFF/FFS) и Лечбергской железной дороги, вертолет горноспасательной службы и восемь ее сотрудников, а также два пожарно-спасательных поезда.

Прокуратура кантона Вале начала расследование, чтобы установить обстоятельства и выяснить причины случившегося.

По предварительным данным, причиной схода вагонов с рельсов могла стать снежная лавина, которая перекрыла железнодорожное полотно прямо перед локомотивом.

