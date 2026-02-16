Раскрыты подробности про место проведения нового раунда переговоров по Украине

ТАСС: переговоры по Украине в Женеве пройдут в отеле InterContinental

Местом для проведения переговоров о переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве был выбран отель InterContinental. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле уточнили, что женевский раунд консультаций по Украине будет охватывать более широкий круг вопросов, включая территориальные аспекты, в отличие от предыдущих встреч в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как сообщает агентство, в состав делегации войдут более 20 человек, и всем им были выданы визы.

На 17-18 февраля в Женеве запланирован третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций из России, США и Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения станет территориальный вопрос.

Кроме того, 9 февраля Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее в Кремле рассказали, провел ли Путин встречу с делегацией РФ перед переговорами по Украине.