Путин одобрил создание национального семеноводческого центра

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Орловской области Андрея Клычкова о создании в регионе национального семеноводческого центра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи с главой государства Клычков обратился к Путину с просьбой поддержать создание национального семеноводческого центра на территории региона. По словам Клычкова, власти региона нашли взаимопонимание с бизнесом, представители которого выразили готовность инвестировать в государственные структуры федерального уровня, которые находятся в Орловской области.

«Мы сохраним научную базу, мощности. И тот результат, который сегодня есть, мне кажется, даст хороший эффект, причем в кратчайшей перспективе», — сказал губернатор.

Путин, в свою очередь, заявил, что поддерживает это решение, и попросил продолжить работу.

Клычков отметил, что в Орловской области совместно с компанией «Мираторг» уже открыт семеноводческий центр по многолетним травам, а также центры по семенам картофеля, сои и пшеницы.

О встрече главы государства с чиновником ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно пресс-релизу, Клычков доложил российскому лидеру о развитии Орловской области, в том числе о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на текущий год. Среди них — современный студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла.

