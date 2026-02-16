Россияне полюбили «кино для ушей»

В 2025 году россияне стали в два раза чаще включать подкасты и аудиосериалы

Россияне в 2025 году полюбили «кино для ушей» — они стали чаще включать аудиосериалы. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба музыкального сервиса Звук.

По данным Звука, за год аудитория, которая ежемесячно слушает немузыкальный контент (аудиосериады, подкасты, аудиокниги), выросла вдвое, а сама библиотека сервиса — на треть.

Главным открытием года, рассказали представители платформы, стали аудиосериалы — каждый четвертый пользователь немузыкального контента в Звуке начал знакомство с форматом именно с них.

«Аудиосериал — это не подкаст и не аудиокнига. Скорее, «киносериал для ушей»: сквозной сюжет c эпизодами, актерская игра, музыка и саунд-дизайн. Формат, который легко превращает поездку в метро в полноценное переживание», — комментируют в сервисе.

Чаще всего среди аудиосериалов россияне в 2025 году выбирали романтическое фэнтези «Искра вечного пламени» от Пенн Коул, мистический хоррор-детектив «Марголеана» Евгения Гаглоева, исторический нарративный подкаст «Назад в прошлое» от студии Терменвокс.

Лидером рейтинга аудиокниг также стала «Искра вечного пламени» Пенн Коул. Следом — два тома «Марголеаны» Гаглоева. За ними идут «Война и мир» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также в топ вошли «Дюна» Фрэнка Герберта, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Среди нон-фикшн книг в топе оказались «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира и сборник рассказов Евгения Гришковца «Порядок слов» в авторском исполнении.

Среди подкастов уверенно лидируют семейные: три из пяти самых популярных категорий связаны с детским контентом. Лидером года стал «ХРУМ или Сказочный Детектив» от Детского радио, за ним — «СоюзМультИстории. Простоквашино», а третье место занял «Веснушка и Кипятоша. Новые приключения». У взрослой аудитории были популярны «Рассказы из Русской Истории» Владимира Мединского и шоу «Сергей Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк. У этих подкастов – четвертое и пятое место в рейтинге популярности.

«Аудиоконтент легко встраивается в повседневность — достаточно нажать play, когда провести время с пользой: в пробке, на прогулке, в домашней рутине. Но самое интересное — как именно люди приходят в этот формат. Аудиосериалы стали идеальной точкой входа: эпизод раз в неделю, хронометраж до часа, профессиональная постановка и сильный звук. Это уже не фон, а полноценное переживание. Каждый четвертый пользователь немузыкального контента в Звуке начал именно с аудиосериалов — и остался», — комментирует результаты анализа Катя Кляйн, директор по контенту музыкального сервиса Звук.

