В Женеве усилят меры безопасности в преддверии переговоров между РФ, Украиной и США

РИА: меры безопасности усилят в Женеве в преддверии переговоров по Украине

В швейцарском городе Женева усилят меры безопасности в дни переговоров на тему урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации в Иране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию города.

«Силы безопасности всегда адаптируются согласно необходимости. Очевидно, что с учетом этих переговоров мы адаптируем численность полиции», — говорится в сообщении.

Третий раунд переговоров по миру на Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее была названа одна из тем переговоров по Украине в Женеве.