Белый дом заявил о хакерской атаке с «вероятным российским происхождением»

В Белом доме заявили, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоит некто с «российским происхождением». Об этом заявила замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер, пишет РИА «Новости».

По словам Нюбергер, в настоящий момент разведывательное сообщество ищет виновного.

«Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответственен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения», — сказала замсоветника.

По ее словам, пострадали девять федеральных ведомств и около 100 компаний. Она отметила, что это число может увеличиться.

Ранее Microsoft нашла следы еще одной группы хакеров, атаковавших SolarWinds.

До этого группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США.