Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

Аккаунт делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене в социальной сети Twitter был разблокирован без объяснений, сообщил глава делегации Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Twitter разблокировал аккаунт без объяснений <...> Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили», – заявил дипломат.

12 февраля Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в компанию был направлен запрос о причинах инцидента, и выразила надежду, что блокировка является исключительно технической проблемой.

Это не первый раз, когда соцсеть блокирует официальные страницы стран или политических лидеров. Так, ранее был заблокирован аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также санкциям подверглась страница посольства КНР в Соединенных Штатах.