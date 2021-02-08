Google Chrome прекращает работу на компьютерах старше 2005 года
Бернст Ю.
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» target=«_blank»>документе о политике команды разработчиков Chromium.
Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска, сообщается в
Уточняется, что браузер больше не будет использоваться на компьютерах с процессорами Intel x86, которые не поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3).
Это относится в основном к платформам до 2005 года выпуска. Большинство устройств, выпущенных после 2005-го, поддерживают SSE3.
Пользователей скоро уведомят о прекращении доступа к новым версиям браузеров.
Осенью сообщалось, что Google могут заставить продать Chrome и часть рекламного бизнеса.