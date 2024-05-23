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Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам

Предвыборный штаб Байдена нуждается в услугах специалиста по мемам

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Manuel Balce Ceneta/AP

Предвыборному штабу президента США Джо Байдена требуется специалист по мемам. Об этом, ссылаясь на размещенную на платформе Daybook вакансию, сообщает РИА Новости.

Желаемый предвыборным штабом контент-менеджер и менеджер по мемам будет заниматься связями с медиа, подкастерами и страницами с мемами в социальных сетях. Также он будет осуществлять поиск и развитие возможностей по сотрудничеству и выдвигать инновационные идеи.

Претенденту на должность необходимо обладать опытом работы в средствах массовой информации либо производстве контента от двух до четырех лет и, кроме того, уметь разбираться в цифровом ландшафте и трендах.

Желающий работать на этой должности должен будет переехать на постоянное место жительства в штат Делавэр и сделать новую прививку от коронавируса.

До этого в Белом доме объяснили нецензурную ругань вице-президента Камалы Харрис США ее «невероятной страстностью».

24 апреля сообщалось, что Байден прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи.

Ранее в Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена.

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