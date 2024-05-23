Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам

Предвыборному штабу президента США Джо Байдена требуется специалист по мемам. Об этом, ссылаясь на размещенную на платформе Daybook вакансию, сообщает РИА Новости.

Желаемый предвыборным штабом контент-менеджер и менеджер по мемам будет заниматься связями с медиа, подкастерами и страницами с мемами в социальных сетях. Также он будет осуществлять поиск и развитие возможностей по сотрудничеству и выдвигать инновационные идеи.

Претенденту на должность необходимо обладать опытом работы в средствах массовой информации либо производстве контента от двух до четырех лет и, кроме того, уметь разбираться в цифровом ландшафте и трендах.

Желающий работать на этой должности должен будет переехать на постоянное место жительства в штат Делавэр и сделать новую прививку от коронавируса.

До этого в Белом доме объяснили нецензурную ругань вице-президента Камалы Харрис США ее «невероятной страстностью».

24 апреля сообщалось, что Байден прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи.

Ранее в Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена.