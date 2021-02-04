Комиссия СФ предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила блокировать социальные сети за распространение призывов к гражданам к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комиссии.

Отмечается, что комиссия считает необходимым ввести систему наказаний за подобные нарушения – от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ.

В ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, 23 и 31 января прошли несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее Роскомнадзор сообщил о привлечении к ответственности распространителей фейков о несанкционированных митингах.