В РФ заявили о размещении киберподразделений США в Македонии, Черногории и на Украине

Киберподразделения, подведомственные военнослужащим США, находятся в Македонии, Черногории и на Украине. Об этом заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по инициативе ФСБ, Николай Мурашов, передает «Интерфакс».

По его словам, эти американские подразделения разворачиваются по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников.

Он также добавил, что Киберкомандование США признает, что расположенные в указанных странах подразделения имеют силы и средства для осуществления кибератак, которые применяются против любой информационной инфраструктуры, из которой, по мнению Вашингтона, исходят угрозы.