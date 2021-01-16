В работе Twitter в ряде стран произошел сбой

В работе Twitter в США и Канаде произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего на работу соцсети жаловались жители Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла и Ванкувера.

Большинство (54%) пользователей отметили сбои в работе сайта, также юзеры сообщили о проблемах с приложением Twitter для iPhone (35%) и для Android (9%). Первые сообщения о неполадках появись около 08.00 мск.

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