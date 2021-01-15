Microsoft изучает сообщения о проблемах с доступом к ряду своих сервисов

Компания Microsoft изучает сообщения о проблемах с доступом к ряду своих приложений и сервисов, сообщается странице компании в Twitter.

Речь идет о проблемах с доступом к сервисам Microsoft 365.

«Мы изучаем отчеты о проблемах с доступом, затрагивающих несколько приложений и служб Microsoft 365 <...> Мы определили потенциальную проблему с сетью и работаем над ее устранением», — указано в сообщении.

По данным компании, проблемы в первую очередь влияют на доступ к онлайн-службам Exchange Online.

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