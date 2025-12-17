На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне в этом году покупают красную икру по полкило

РИА Новости: россияне в 2025 году покупают красную икру по полкило
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкило. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

В публикации отмечается, что в 2024 году россияне чаще приобретали икру в упаковках по 250–300 граммов. Также в продаже появилось больше бюджетной икры горбуши, что способствовало доступности больших упаковок.

В результате этого в ноябре-декабре граждане стали покупать икру по 500 граммов, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых.

Отмечается, что специалисты проанализировали продажи с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.

Медианная цена за килограмм красной икры составила 9230 рублей, что на 7% ниже, чем в прошлом году, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что за 11 месяцев 2025 года производство натуральной лососевой икры в России выросло на 18%, что составило 12,1 тысячи тонн.

Ранее россиянам рассказали, как составить легкое и сбалансированное новогоднее меню.

