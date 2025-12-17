На «Госуслугах» появится новый раздел

Специальный раздел для недропользователей планируется создать на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роснедра.

К концу года на портале планируется реализовать возможность подачи заявлений на отнесение запасов ископаемых к кондиционным или некондиционным, на определение нормативов содержания полезных ископаемых в отходах недропользования. Также на «Госуслугах» появится раздел, где будет размещаться информация о лицензиях и ссылки на получение услуг Роснедр.

В ведомстве добавили, что оформить весь цикл от открытия до разработки месторождения на портале не получится.

В октябре сообщалось, что на «Госуслугах» появилась возможность подключения доверенного контакта для защиты аккаунта. Воспользоваться такой функцией могут все пользователи старше 14 лет, однако стать доверенным контактом возможно только совершеннолетним россиянам. Они должны иметь подтвержденную запись на «Госуслугах», а в личном кабинете — паспортные данные и актуальный номер телефона.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения.