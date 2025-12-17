На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На «Госуслугах» появится новый раздел

На «Госуслугах» появится специальный раздел для недропользователей
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Специальный раздел для недропользователей планируется создать на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роснедра.

К концу года на портале планируется реализовать возможность подачи заявлений на отнесение запасов ископаемых к кондиционным или некондиционным, на определение нормативов содержания полезных ископаемых в отходах недропользования. Также на «Госуслугах» появится раздел, где будет размещаться информация о лицензиях и ссылки на получение услуг Роснедр.

В ведомстве добавили, что оформить весь цикл от открытия до разработки месторождения на портале не получится.

В октябре сообщалось, что на «Госуслугах» появилась возможность подключения доверенного контакта для защиты аккаунта. Воспользоваться такой функцией могут все пользователи старше 14 лет, однако стать доверенным контактом возможно только совершеннолетним россиянам. Они должны иметь подтвержденную запись на «Госуслугах», а в личном кабинете — паспортные данные и актуальный номер телефона.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами