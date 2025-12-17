На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс сравнил себя с Байденом

Вэнс пошутил о ходьбе «в стиле Байдена» по обледеневшей взлетной полосе
Alyssa Pointer/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил себя с бывшим американским лидером Джо Байденом, рассказывая о ходьбе по обледеневшей взлетной полосе в Пенсильвании. Запись выступления опубликована на YouTube-канале The National Desk.

Вэнс отметил, что при выходе из самолета его встретил сильный холод. Справа от вице-президента находились камеры СМИ, слева — пожарные, которые хотели с ним сфотографироваться.

Вэнс рассказал, что боялся поскользнуться на глазах у всех, поэтому ему пришлось идти к пожарным «в стиле Байдена».

«Джо Байден мог бы упасть, поднимаясь по ступенькам средь бела дня», — добавил вице-президент.

В ноябре президент США Дональд Трамп в обращении после атаки назвал нападение на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне доказательством того, что миграционная политика его предшественника Джо Байдена создала угрозу для безопасности США. По словам Трампа, его администрация должна всеми силами содействовать выдворению из США «любого иностранца из любой страны», если ему не место в Америке.

Ранее Джей Ди Вэнс раскритиковал Байдена из-за абортов.

