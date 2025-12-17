В Москве ожидают усиления гонки зарплат в 2026 году

Дефицит кадров в Москве не только сохранится, но и усилится. Поэтому в столице продолжится «гонка зарплат», спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 декабря заявил, что столица столкнулась с масштабным дефицитом персонала: нехватка кадров есть практически во всех отраслях без исключения и оценивается примерно в 500 тыс. человек. Сильнее всего проблема проявляется в рабочих профессиях — около 70% этого дефицита приходится на высококвалифицированных рабочих.

«Безусловно, в 2026 году кадровый дефицит не только сохранится, но и, вероятно, усилится. Мы наблюдаем последствия «идеального шторма»: демографическая яма 1990-х годов, когда рождаемость была минимальной, наложилась на отток кадров из-за геополитических факторов и рекордно низкую безработицу. Экономика работает на пределе мощностей, особенно в оборонном и смежных секторах, высасывая людские ресурсы. Быстро исправить демографию невозможно — новые люди не появятся мгновенно, а автоматизация процессов, которая могла бы снизить потребность в руках, идет медленнее, чем растет спрос», — отметил Трепольский.

По его словам, структура дефицита будет меняться в сторону углубления кризиса квалифицированных рабочих кадров: если раньше не хватало просто «рук», то теперь критически не хватает «умных рук» (операторов станков, сварщиков высоких разрядов, наладчиков оборудования, электромонтажников). Это те самые 70% дефицита, о которых говорит Сергей Собянин, подчеркнул Трепольский. Москва, будучи финансовым центром, исторически привлекала менеджеров и юристов, но производственный сектор столицы сейчас задыхается без технарей, которых система образования не выпускала в нужном объеме последние 20 лет, констатировал эксперт.

«Гонка зарплат продолжится, и это хорошая новость для соискателей, но тревожная для экономики (разгон инфляции). В условиях рынка кандидата работодатели вынуждены перекупать сотрудников друг у друга. Мы увидим парадоксальную ситуацию: зарплата квалифицированного слесаря или водителя спецтехники в Москве может окончательно обогнать доходы офисных сотрудников среднего звена», — допустил Трепольский.

Однако у этого есть предел, заявил финансист. Он пояснил, что бизнес не может повышать фонд оплаты труда бесконечно без роста производительности. В 2026 году малый и средний бизнес, не способный конкурировать с госкорпорациями и ВПК по уровню зарплат, может начать закрываться или уходить в серую зону, что несколько охладит рынок, но не решит проблему глобально.

В долгосрочной перспективе (к концу 2026 года) Трепольский не исключил сценарий «зарплатного плато», когда рост номинальных доходов замедлится, так как компании исчерпают резервы рентабельности. Но для квалифицированных рабочих специальностей «золотой век» продлится еще минимум три-пять лет, уверен финансист.

Ранее мэр Москвы сравнил внедрение ИИ с появлением компьютеров.